Наука 01 сентября 2023, 14:41 Роскосмос анонсировал продолжение лунных миссий Глава Роскосмоса Борисов: нельзя опускать руки, лунные миссии продолжатся NASA

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Потеря автоматической станции «Луна-25» не является поводом прекращать освоение естественного спутника Земли, заявил гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов. Он подчеркнул, что Россия продолжит лунную миссию, сообщил ТАСС.

«Из таких ситуаций надо всегда делать выводы: нельзя опускать руки, надо добиваться результата», — выразил уверенность Борисов.

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Он добавил, что встречался с разработчиками системы. По его словам, коллектив расстроен случившимся, однако специалисты все равно хотят повторить эту миссию.

«Мы сделаем все возможное, чтобы это сделать», — добавил глава Роскосмоса.

Борисов подчеркнул, что в науке нельзя останавливаться, хотя путь может быть тяжелым и долгим.

«Мы продолжим, безусловно, лунную миссию. За ними пойдут „Луна-26“, „Луна-27“. Эти знания нам необходимы для будущих полетов в дальний космос», — резюмировал он.

Ракета-носитель с автоматической станцией «Луна-25» стартовала с космодрома Восточный в ночь на 11 августа. В среду, 16 августа, станция вышла на окололунную орбиту. Позже, 19 августа, на аппарат выдали импульс для формирования предпосадочной эллиптической орбиты. Однако около 15:00 связь оборвалась.

По предварительным данным, «Луна-25» столкнулась с поверхностью спутника Земли и прекратила существование.