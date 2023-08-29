Кремль заявил, что провал миссии «Луна-25» стал поводом исправить ошибки | 360°

Власть 29 августа 2023, 12:41 Кремль заявил, что провал миссии «Луна-25» стал поводом исправить ошибки Песков: не надо отчаиваться из-за аварии «Луны-25», нужно исправлять ошибки NASA

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Проводимую Россией лунную программу надо продолжать вопреки неудачам. Ведь путь к звездам лежит через тернии, напомнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, говоря про неудачный запуск миссии «Луна-25». Об этом сообщил ТАСС.

Официальный представитель Кремля отметил, что вся страна следила за лунной миссией.

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«Но мы знаем с вами, что путь к звездам лежит через тернии», — сказал Песков.

Ничего страшного не случилось, главное — продолжить сейчас космическую программу, в том числе и исследования спутника Земли. Пресс-секретарь Владимира Путина добавил, что потеря «Луны-25» говорит о том, что нужно исправить ошибки. По его словам, освоение космоса без трудностей не бывает.

«Это не повод для того, чтобы отчаиваться, чтобы рвать на себе волосы. Это лишний повод для того, чтобы проанализировать причины и устранить их на следующий раз», — резюмировал он.

Песков отметил, что у России достаточно амбициозные планы в этой сфере, их она будет и дальше реализовывать.

Ракета-носитель «Союз-2.1б» 11 августа вместе с аппаратом «Луна-25» стартовала с космодрома Восточный. Автоматическая станция вышла на окололунную орбиту 16 августа, но 19-го числа связь с аппаратом прервалась. «Луна-25» разбилась, столкнувшись со спутником Земли.