Наука 01 сентября 2023, 09:29 Рухнувшая «Луна-25» пробила на спутнике Земли новый кратер НАСА: на спутнике Земли после падения станции «Луна-25» нашли новый кратер РИА «Новости»

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Орбитальный аппарат Lunar Reconnaissance Orbiter обнаружил на поверхности Луны новый кратер. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) заявило, что он мог появиться из-за крушения станции «Луна-25», сообщил ТАСС.

Агентство опубликовало черно-белые снимки спутника Земли, сделанные в одном и том же месте в июне 2020 года и 24 августа 2023 года. Зонд LRO засвидетельствовал появление нового кратера там, где, по расчетам Роскосмоса, могла завершиться миссия.

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«[Он], вероятно, является следом падения российской миссии „Луна-25“», — объяснили в НАСА.

Станцию «Луна-25» запустили 11 августа. Она вышла на орбиту спутника, но 20 августа Роскосмос потерял связь с аппаратом. Гендиректор госкорпорации Юрий Борисов заявил, что его двигатель отработал 127 секунд вместо 84.