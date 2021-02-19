Марсоход NASA передал первый снимок планеты

Марсоход Perseverance, который успешно приземлился на Красной планете, передал ее первое изображение. Видео с поверхности Марса поделилось NASA.

Снятые американским ровером кадры агентство опубликовало в Twitter.

Успешную посадку марсохода в центре управления полетами встретили громкими аплодисментами.

Сближение Perseverance с поверхностью планеты длилось около семи минут. Каждая операция и действия были автоматическими. Чтобы уменьшить скорость полета, марсоход раскрыл парашют. Посадку ровера транслировали в прямом эфире.

Все задачи Perseverance так или иначе связаны с освоением Красной планеты. Основная миссия — найти на Марсе следы бактериальной жизни. Аппарату предстоит взять образцы грунтовых пород и провести необходимые анализы.

В Бременском университете выяснили, что существуют способные жить на Марсе бактерии. Недавнее открытие немецких ученых позволит создать на планете системы жизнеобеспечения для людей.