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    19 февраля 2021, 01:00

    Марсоход NASA передал первый снимок планеты

    Александра Ломейко

    Марсоход Perseverance, который успешно приземлился на Красной планете, передал ее первое изображение. Видео с поверхности Марса поделилось NASA.

    Первый снимок Марса, сделанный ровером Perseverance

    Снятые американским ровером кадры агентство опубликовало в Twitter.

    Успешную посадку марсохода в центре управления полетами встретили громкими аплодисментами.

    Сближение Perseverance с поверхностью планеты длилось около семи минут. Каждая операция и действия были автоматическими. Чтобы уменьшить скорость полета, марсоход раскрыл парашют. Посадку ровера транслировали в прямом эфире.

    Все задачи Perseverance так или иначе связаны с освоением Красной планеты. Основная миссия — найти на Марсе следы бактериальной жизни. Аппарату предстоит взять образцы грунтовых пород и провести необходимые анализы.

    В Бременском университете выяснили, что существуют способные жить на Марсе бактерии. Недавнее открытие немецких ученых позволит создать на планете системы жизнеобеспечения для людей.