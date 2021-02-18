NASA в прямом эфире посадит Perseverance на Марс. Трансляция

NASA попробует в прямом эфире посадить на Марс новый ровер Perseverance. Приземление запланировано на 20:55 по Гринвичу — в Москве будет почти полночь. «360» ведет прямую трансляцию события.

Главной задачей Perseverance будет поиск на Марсе следов бактериальной жизни.

Но для начала марсоходу нужно благополучно сесть на Красную планету, а это задача не из легких. У Марса есть атмосфера, уточнило BBC News «Русская служба новостей», а это сильно затрудняет приземление: успехом заканчиваются лишь около 40% подобных миссий.

Ракета-носитель Атлас-5 с марсоходом Perseverance (название переводится как «Настойчивость» или «Упорство») стартовала 30 июля прошлого года с космодрома на мысе Канаверал в США. Космический корабль за полгода преодолел расстояние почти в 500 миллионов километров.

Перед посадкой на Марс Perseverance предстоит пройти через «семь минут ужаса» — это время, за которое марсоход должен перейти из верхних слоев атмосферы на поверхность Красной планеты. Для успешной посадки ему будет необходимо сбросить скорость со второй космической (для Марса это примерно 20 тысяч километров в час) до скорости пешехода.

Американский марсоход попробует сесть вблизи кратера Езеро. В скалах этого кратера, как считают в NASA, могли сохраниться признаки бактериальной жизни, в том случае, если она когда-то существовала на Марсе.

Научный редактор телеканала «Наука» Иван Семенов рассказал «360», что целей у миссии несколько. Все они так или иначе связаны с освоением Марса. Пригодность Красной планеты для жизни человека сейчас является актуальным вопросом, на который и должны найти ответы в результате полета Perseverance. Марсоход возьмет образцы грунтовых пород и проведет все необходимые анализы.

Накануне стало известно, что немецкие ученые из Бременского университета нашли бактерии, которые могут жить на Марсе. Это открытие позволит создать системы жизнеобеспечения для работы людей на планете.