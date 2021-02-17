Ученые нашли способные жить на Марсе организмы

Немецкие ученые из Бременского университета нашли бактерии, которые могут жить на Марсе. Это открытие позволит создать системы жизнеобеспечения для работы людей на планете. Результаты исследования опубликовал журнал Frontiers in Microbiology.

Специалисты выяснили, что цианобактерии могут жить в условиях атмосферы Марса и получать из нее углерод и кислород даже при низком давлении. Сине-зеленые водоросли размножались в воде с марсианской пылью. Ученые считают, что их можно будет использовать в качестве корма для других организмов.

Исследователи выдвинули гипотезу, что газы из марсианской атмосферы подойдут для фотобиореакторных модулей систем жизнеобеспечения на основе цианобактерий. Это открытие позволит их улучшить.

Во время эксперимента в Бременском университете создали биореактор Atmos, который поддерживает приближенные к марсианским условия. В нем при низком давлении и жили бактерии и водоросли. Ученые использовали во время исследований реголит с Марса.