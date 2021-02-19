Perseverance совершил посадку на Марс

Новый американский ровер Perseverance совершил успешную посадку на Марсе. Об этом в прямом эфире сообщил диспетчер NASA. Специалисты уже получили первое изображение после посадки аппарата.

«Подтверждаем, Perseverance совершил посадку на Марсе. Зонд передает сигнал», — сообщили в ЦУП.

Процесс посадки марсохода занял порядка семи минут. Все операции и действия проходили в автоматическом режиме. Специалисты NASA сообщили, что сначала раскрылся парашют Perseverance для уменьшения скорости, а затем отделился кожух аппарата. Оболочка предназначалась для защиты от высоких температур.

Завершающим этапом посадки марсохода стал запуск тормозных двигателей. В итоге космический аппарат опустили на тросах на поверхность Марса.

Главной задачей Perseverance будет поиск на Марсе следов бактериальной жизни. Название ровера название переводится как «Настойчивость» или «Упорство». Старт ракеты-носителя Атлас-5 состоялся 30 июля 2020 года с космодрома на мысе Канаверал в США. За это время марсоход преодолел расстояние около 500 миллионов километров.