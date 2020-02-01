Коронавирус создали ученые из Китая? Это фейк

Ученый назвал фейком информацию, что китайские исследователи сами вывели новый коронавирус. СМИ писали, что 2019-nCoV создали в институте вирусологии в Ухане.

Заведующий научной лабораторией экологии микроорганизмов ДВФУ Михаил Щелканов в комментарии РИА «Новости» подтвердил, что в Ухане есть хорошая лаборатория.

«Китайцам повезло, что она там была. Удалось быстро идентифицировать возбудитель. Но искусственное происхождение нового коронавируса — фейк», — сказал Щелканов.

СМИ написали, что новый коронавирус могли вывести уханьские ученые. Они ссылались на то, что в 2018 году местный институт вирусологии объявил об исследовании иммунных механизмов летучих мышей, которые могут в течение долго время переносить болезнь, но не болеть. По неподтвержденной информации, коронавирус начал распространяться в декабре с рынка в Ухане, где продаются летучие мыши.

По последним данным, жертвами пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, в Китае стали 250 человек, заразились около 11 тысячи человек. В пятницу стало известно о двух заразившихся китайским вирусом в России.