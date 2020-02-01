Первый случай коронавируса подтвердили в Испании

Коронавирусом заболел один из пяти немецких туристов, содержавшихся в карантине в больнице острова Гомера (Канарские острова). Его анализы были проверены в мадридском Институте Карлоса III и дали положительный результат.

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на испанский Минздрав. Сейчас пациент изолирован. Министр здравоохранения Сальвадор Ильа пообещал сделать более полное заявление и дать подробную информацию в субботу, после министерской встречи по кризису.

Двое из пяти немецких туристов в Берлине контактировали с человеком, который общался с позже заболевшей китайской бизнесвумен. Немецкие инфекционисты предупредили об этом испанских коллег, и немцев отправили под карантин.

Со 2 февраля в США вступает в силу режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за распространения коронавируса. В Америку смогут въехать после пребывания в Китае только члены семей американцев. Авиасообщение между двумя странами странами будет ограничено семью аэропортами.