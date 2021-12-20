Звезды шоу «Ледниковый период» выступили на главном катке Балашихи

Звездные фигуристы во главе с заслуженным мастером спорта Ильей Авербухом подарили жителям Балашихи зимнее шоу на льду. Они выступили на главном катке города. Это стало частью губернаторского проекта «Зима в Подмосковье».

Источник фото: Евгений Гибадуллин

Гости наблюдали за звездами шоу «Ледниковый период». Они весь декабрь бесплатно выступают в разных городских округах Подмосковья.

У жителей есть возможность увидеть номера от победителей Олимпийских игр и знаменитых актеров, чемпионов мира и Европы.

Источник фото: Евгений Гибадуллин

Шоу на льду Балашихи собрало более четырех тысяч зрителей. Ведущим стал Илья Авербух — он и спродюсировал программу выступлений в Московской области.

Проект „Зима в Подмосковье“ — это открытие, мы увидели в нем совсем другую энергию. И такого количества выступлений на открытых катках раньше мы никогда не давали. Для нас это замечательный опыт Илья Авербух.

На лед вышли Алексей Ягудин, Евгения Медведева, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Александр Энберт, актрисы Агата Муцениеце, Елизавета Арзамасова и Дарья Мороз.

Источник фото: Евгений Гибадуллин

«Мы с огромным удовольствием порадовали наших жителей в преддверии Нового года. К этому мы готовились практически месяц. После того как узнали, что у нас состоится выступление звезд „Ледникового периода“, одновременно и обрадовались, и поняли, какая это ответственность», — поделилась заместитель главы администрации Балашихи Лилия Татевосян.

Он добавила, что это огромный подарок для жителей Балашихи — в первую очередь от команды губернатора Подмосковья.