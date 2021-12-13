Катки, ярмарки и спектакли. Большую новогоднюю программу подготовили в Балашихе

Около тысячи новогодних развлечений подготовили для жителей и гостей Балашихи. Скоро их ждут выступления звездных фигуристов, праздничные ярмарки, спектакли в театре кукол и многие другие программы.

Источник фото: Евгений Гибадуллин

Об этом рассказала заместитель главы администрации округа Лилия Татевосян. Она напомнила, что масштабная программа — часть губернаторского проекта «Зима в Подмосковье».

Уже 19 декабря все желающие смогут увидеть выступления звезд телевизионного проекта Ильи Авербуха «Ледниковый период» совершенно бесплатно. Фигуристы выйдут на лед в парке «Пехорка».

Мы бы так легко не получили такое шоу, если бы не участие губернатора Андрея Воробьева. Большое ему спасибо. Таких представлений по Московской области пройдет всего 20 Лилия Татевосян.

Источник фото: Евгений Гибадуллин

Специально для такого шоу вблизи катка появятся временные трибуны вместимостью до 1,5 тысячи человек.

Новогодняя елка

А самых юных жителей ждет традиционная новогодняя елка главы Балашихи. Ребята увидят праздничное шоу с участием Деда Мороза и Снегурочки.

Его покажут в ледовом дворце «Арена Балашиха». Раньше это шоу проводили дважды, приглашая на каждое из них более пяти тысяч ребят.

Источник фото: Евгений Гибадуллин

Однако из-за эпидемической обстановки решили уменьшить число посетителей, но увеличить количество представлений.

Уже 28 декабря мы сделаем три представления только для первоклассников. На спектакль мы приглашаем восемь тысяч детей Лилия Татевосян.

Юные зрители увидят новогоднее представление и получат подарки.

Программы для всех

В маленьком театре кукол состоятся спектакли для детей старше трех лет. А для пенсионеров из клубов «Активного долголетия» программу подготовили в культурно-досуговом центре «Подмосковные вечера».

Источник фото: Евгений Гибадуллин

В парках Балашахи развернут анимационные программы. Все желающие увидят шоу снеговидков, выступления творческих коллективов, новогодние ярмарки с сувенирами.

В этом году в Балашихе откроют 47 катков. А дети от трех до шести лет смогут покататься на сноубордах в новом сноуборд-парке.

У нас в городе будет открыто 47 катков. Самые большие появятся на территории спортивных объектов Лилия Татевосян.

Источник фото: Евгений Гибадуллин

Во дворах Балашихи оборудуют хоккейные коробки. В городе обустроят 10 горок для катания на тюбингах и санках.

Будут работать лыжероллерная трасса в Пестовском парке и горнолыжный курорт «Лисья гора».