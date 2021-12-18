Лед и пламень в Подмосковье. Илья Авербух выступил в Серпухове с женой

Серебряный призер Солт-Лейк-Сити-2002 в танцах на льду, прославленный хореограф Илья Авербух выступил на шоу «Зима в Подмосковье» в Серпухове.

День достаточно знаковый — Илье исполнилось 48 лет. Он представил танец на льду вместе со своей супругой, актрисой Елизаветой Арзамасовой.

«Давно очень не выступал. Но так как сегодня такой день — и совпало, что мы выступаем в Серпухове и со мной моя жена — мы решили такой импровизационный номер подарить вам и, в принципе, самим себе. Готовили его недолго, она волнуется, конечно. Но как-нибудь доедем при вашей поддержке», — сказал Авербух зрителям перед прокатом.

Тем временем знаменитые фигуристы России готовятся удивить зимой жителей и гостей Подмосковья. Они выступят на 14 областных катках, самых больших и современных. Это шоу «Ледниковый период», которое спродюсировал все тот же Илья Авербух.

Масштабное шоу — часть губернаторской программы «Зима в Подмосковье». Все желающие бесплатно увидят выступления фигуристов в парках и на центральных площадях.