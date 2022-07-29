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    29 июля 2022, 15:21

    Воробьев: ЖК «Лайково» в Одинцове достроят к концу 2022 года

    Анастасия Аброськина, Екатерина Малашенко

    Все дома долгостроя «Лайково» в Одинцове сдадут к концу года. Для этого на площадке работают 1586 человек — по 204 в неделю. Губернатор Андрей Воробьев проверил стройку и подчеркнул, что ключи дольщикам запланировали выдать не позднее декабря.

    Воробьев: ЖК «Лайково» в Одинцове достроят к концу 2022 года | Изображение 1

    Квартиры в этом жилом комплексе купили около двух тысяч семей, однако заветных ключей в 2018 году они не получили. Застройщик обанкротился, и ждать новоселья пришлось еще четыре года.

    У нас сегодня большое обращение от жителей, они беспокоятся — успеем ли мы к концу года, потому что сроки переносились

    Андрей Воробьев.

    Воробьев: ЖК «Лайково» в Одинцове достроят к концу 2022 года | Изображение 2

    Глава Подмосковья напомнил, что правительство достраивает ЖК в партнерстве с Фондом развития территорий.

    «Делаем все, чтобы в этом году сдать объект. Я хотел еще раз поблагодарить всю команду фонда. И наши коллеги — глава, министерство — тоже свою лепту вносят. Нужен результат — ключи выдать жителям, чтобы они уже смогли приступить к осуществлению долгожданной мечты», — сказал Воробьев.

    Воробьев: ЖК «Лайково» в Одинцове достроят к концу 2022 года | Изображение 3

    Сейчас завершается отделка входных групп и обустройство территории. Дорогу введут в эксплуатацию одновременно с домами — она будет соединять «Лайково» с Красногорским шоссе.

    Почти во всех дворах уже началось обустройство детских площадок, подчеркнул акционер подрядной организации «Политехстрой» Артем Кузнецов.

    Воробьев: ЖК «Лайково» в Одинцове достроят к концу 2022 года | Изображение 4

    «Материалы все уже закуплены, мы полностью обеспечены финансированием. Здесь мы никаких проблем не видим», — отметил он.

    Через год в жилом комплексе появится детский сад и начнут строить школу на четыре тысячи мест. Новоселами ЖК станут почти две тысячи семей.