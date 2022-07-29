Воробьев: ЖК «Лайково» в Одинцове достроят к концу 2022 года

Все дома долгостроя «Лайково» в Одинцове сдадут к концу года. Для этого на площадке работают 1586 человек — по 204 в неделю. Губернатор Андрей Воробьев проверил стройку и подчеркнул, что ключи дольщикам запланировали выдать не позднее декабря.

Квартиры в этом жилом комплексе купили около двух тысяч семей, однако заветных ключей в 2018 году они не получили. Застройщик обанкротился, и ждать новоселья пришлось еще четыре года.

У нас сегодня большое обращение от жителей, они беспокоятся — успеем ли мы к концу года, потому что сроки переносились Андрей Воробьев.

Глава Подмосковья напомнил, что правительство достраивает ЖК в партнерстве с Фондом развития территорий.

«Делаем все, чтобы в этом году сдать объект. Я хотел еще раз поблагодарить всю команду фонда. И наши коллеги — глава, министерство — тоже свою лепту вносят. Нужен результат — ключи выдать жителям, чтобы они уже смогли приступить к осуществлению долгожданной мечты», — сказал Воробьев.

Сейчас завершается отделка входных групп и обустройство территории. Дорогу введут в эксплуатацию одновременно с домами — она будет соединять «Лайково» с Красногорским шоссе.

Почти во всех дворах уже началось обустройство детских площадок, подчеркнул акционер подрядной организации «Политехстрой» Артем Кузнецов.

«Материалы все уже закуплены, мы полностью обеспечены финансированием. Здесь мы никаких проблем не видим», — отметил он.

Через год в жилом комплексе появится детский сад и начнут строить школу на четыре тысячи мест. Новоселами ЖК станут почти две тысячи семей.