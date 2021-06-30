Темп строительства ЖК «Лайково» увеличили в Одинцове. Дома сдадут в 2022 году

Возведение 12 многоэтажек жилого комплекса «Лайково» в Одинцовском округе планируют завершить уже к концу года. Это долгострой: дольщики ждут ключи от квартир с 2018-го, когда должны были заселить все корпуса. Чтобы долгожданное событие случилось не позднее 2022-го, на площадке нарастили темпы работ.

Корпуса построят к концу года, а затем потребуется несколько месяцев на отделку. С учетом этапа благоустройства квартиры сдадут весной 2022-го.

С подрядчиками встретился губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Это уже не первый визит: власти взяли ситуацию на личный контроль. За темпами следят регулярно.

Объекты достраивает федеральная структура, но на нашей территории, поэтому мы тоже с себя ответственность не снимаем и полностью ее несем Андрей Воробьев.

Изначально строительством «Лайково» занималась компания «Урбан Групп». Работу планировали сдать в 2018-м, но фирма обанкротилась. Без жилья остались почти две тысячи человек.

Сегодня застройщиком выступает Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства. Роль подрядчика взяла компания «Политехстрой».

Больше строителей — быстрее темп

«Работы ведутся на всех площадках. Во время пандемии у нас была проблема с рабочими. Их количество сейчас подрядчик активно наращивает. Здесь за неделю прибавилось около 100 человек», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья Максим Фомин.

По его словам, физически корпуса достроят в 2021 году, но по документам ввод вместе с благоустройством произойдет уже в первом квартале 2022-го.

Мы продолжаем усиление и в течение двух-трех недель улучшим ситуацию по людям как минимум на 200–300 человек Максим Фомин.

Деньги на достройку «Лайково» выделили из федерального и регионального бюджетов. Воробьев уже проверял работу 24 марта и 13 мая.

«Во всех вопросах, касающихся мобилизации рабочей силы и нашего дополнительного участия, вы можете рассчитывать на нас», — сказал губернатор Московской области, обратившись к застройщику.

Глава Подмосковья подчеркнул, что к 2023 году в регионе уже не должно будет остаться обманутых дольщиков. Такую задачу он поставил по итогам встречи с президентом.