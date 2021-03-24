Обманутые дольщики ЖК «Лайково» в Одинцове получат ключи в 2022 году

Фонд поможет завершить начатое возведение жилого комплекса «Лайково» в Одинцовском городском округе. В свои квартиры дольщики должны были заехать в 2018 году, но застройщик обанкротился, работы остановили. Следующей весной здесь планируют сдать все 12 домов, сообщил губернатор Подмосковья.

Андрей Воробьев вместе с гендиректором Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства Константином Тимофеевым проверили, как идут работы. Своих ключей ждут две тысячи человек.

Глава Подмосковья подчеркнул, что к 2023 году в регионе уже не должно будет остаться обманутых дольщиков. Такую задачу он поставил по итогам встречи с президентом.

«То есть задача — дать всем возможность ремонтировать свои квартиры, проживать в них уже до 2023 года. Вот „Лайково“ — здесь 12 домов мы должны сдать весной следующего года», — сообщил Воробьев.

Кроме того, он рассказал, что в Подмосковье осталось около 40 тысяч обманутых дольщиков, но и их восстановят в правах.

Количество дольщиков было 108 тысяч, сейчас осталось порядка 40. Но под все 40 тысяч у нас есть план, который позволит уже выдать ключи в этом и в следующем году Андрей Воробьев.

А по словам Константина Тимофеева, «Лайково» — это сложная для завершения строительства площадка, но фонд взял на себя обязательства качественно завершить все работы.

«Фонд достраивает те объекты незавершенного строительства, возведение которых начиналось в буквальном смысле в чистом поле, без возможности быстрого подведения коммуникаций. И это в значительной степени усложняет ход строительства. Но на особом контроле у фонда — все вопросы по технологическому присоединению и строительству инженерных сетей», — сказал он.

Тимофеев добавил, что основная цель — восстановить в правах две тысячи пострадавших участников долевого строительства жилого комплекса «Лайково».