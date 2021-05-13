Еще больше рабочих привлекут к достройке ЖК «Лайково» в Одинцове. Дольщики ждут ключи через год

Количество рабочих, которые строят в Одинцове жилой комплекс «Лайково», планируют увеличить после 15 мая. В свои квартиры дольщики должны были заехать в 2018 году, но застройщик обанкротился и работы остановили. Теперь две тысячи человек ждут весны 2022-го, когда им вручат долгожданные ключи.

Всего здесь возведут 12 домов, из которых девять уже в работе, а строительство трех возобновится 1 июня. Сегодня на площадке трудятся около 600 человек, но этого недостаточно. Губернатор Андрей Воробьев встретился с подрядчиками, чтобы убедиться, что работу выполнят в срок.

Дольщики беспокоятся, что темп низковатый у вас. Вот мы приехали сегодня, чтобы убедиться, что работы идут. Ясно, что сейчас активная фаза строительства, нужно работать днем и ночью Андрей Воробьев.

Число строителей постепенно увеличивают. Например, в конце марта было 400, а вскоре количество может вырасти до тысячи.

«Сегодня на площадке 600 человек, продолжаем мобилизацию. Есть, конечно, и сложности, но мы ведем переговоры», — сказал управляющий партнер «Политехстроя» Дмитрий Трошкин.

Первоначально застройщиком была организация «Ивастрой», относившаяся к «Урбан Групп». Сегодня это Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства, а подрядчиком выступает компания «Политехстрой».

Глава Подмосковья проверял строительство и 24 марта. Сегодня Дмитрий Трошкин доложил ему о текущем статусе.

До конца декабря мы планируем закрыть все дома в тепловой контур и завершить уже все строительные, монтажные работы, а до марта 2022 года — пусконаладку и благоустройство Дмитрий Трошкин.

Как уточнила министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова, жилой комплекс состоит из двух площадок, на одной из которых семь домов, а на второй — пять.

«Дострой ЖК финансируется из подмосковного и федерального бюджетов. Здесь около двух тысяч дольщиков. И губернатор дал поручения увеличить темпы строительства, а также количество рабочих. Подрядчик принял задачи», — подчеркнула она.

По ее словам, подрядная компания будет отчитываться каждую неделю. Следующий выезд на объект состоится через месяц.

Кроме домов, в жилом комплексе «Лайково» появятся детский сад на 380 мест и школа на 1,1 тысячи мест. Эти работы начнутся в 2021 году.