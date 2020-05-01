Жителям Подмосковья раздали маски на остановках и в общественном транспорте

В Подмосковье продолжает действовать пропускной режим. В общественном транспорте у пассажиров проверяют наличие цифрового пропуска. Во время рейдов жителям раздают маски. Об этом рассказала пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Источник фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья

Сотрудники Министерства транспорта региона проводят регулярные проверки цифровых пропусков у пассажиров автобусов. Во время очередного рейда они раздали маски тем, у кого их не было.

«При проверке пассажиров на наличие цифрового пропуска наши инспекторы вручают на остановках и в транспорте маски тем жителям, у которых их нет. В рамках борьбы с коронавирусной инфекцией в Московской области ношение масок при выходе на улицу, в том числе при поездках в общественном транспорте, станет обязательным. Это требование Роспотребнадзора», — сказала первый замминистра транспорта региона Анна Кротова.

Источник фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья

Сейчас в общественном транспорте Подмосковья размещают объявления с информацией о новых требованиях и запускают в салонах автобусов аудиоинформирование.

Власти Московской области уже готовятся к поэтапному введению масочного режима. Это значит, что жителям обязательно придется носить маски в общественных местах.

Источник фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья

Автомобилистов тоже проверяют на наличие пропуска. Для этого с 1 мая данные будут собирать дорожные камеры. Штраф за отсутствие разрешения на передвижение составляет пять тысяч рублей.

Проверки на наличие пропусков и соблюдение дистанции проводят в регионе ежедневно. В период майских праздников в регионе усилят контроль, чтобы не допустить распространения коронавируса. Для этого увеличили число патрулей на территории области.