Жителям Подмосковья раздали маски на остановках и в общественном транспорте
Сотрудники Министерства транспорта региона проводят регулярные проверки цифровых пропусков у пассажиров автобусов. Во время очередного рейда они раздали маски тем, у кого их не было.
«При проверке пассажиров на наличие цифрового пропуска наши инспекторы вручают на остановках и в транспорте маски тем жителям, у которых их нет. В рамках борьбы с коронавирусной инфекцией в Московской области ношение масок при выходе на улицу, в том числе при поездках в общественном транспорте, станет обязательным. Это требование Роспотребнадзора», — сказала первый замминистра транспорта региона Анна Кротова.
Сейчас в общественном транспорте Подмосковья размещают объявления с информацией о новых требованиях и запускают в салонах автобусов аудиоинформирование.
Власти Московской области уже готовятся к поэтапному введению масочного режима. Это значит, что жителям обязательно придется носить маски в общественных местах.
Автомобилистов тоже проверяют на наличие пропуска. Для этого с 1 мая данные будут собирать дорожные камеры. Штраф за отсутствие разрешения на передвижение составляет пять тысяч рублей.
Проверки на наличие пропусков и соблюдение дистанции проводят в регионе ежедневно. В период майских праздников в регионе усилят контроль, чтобы не допустить распространения коронавируса. Для этого увеличили число патрулей на территории области.