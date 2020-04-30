Дорожные камеры в Подмосковье помогут вычислять водителей без цифрового пропуска
Министерство транспорта региона начнет учитывать данные с дорожных камер 1 мая. Штрафы будут выписывать водителям, у которых не оформлен цифровой пропуск на передвижение.
Для Москвы и Подмосковья действует единая система проверки пропусков. Все оформленные в столице пропуска будут распознаваться дорожными камерами на территории Московской области.
Водители, нарушившие пропускной режим, получат штраф в размере пяти тысяч рублей. В случае если в машине едет несколько человек, пропуск должен быть у каждого.
Всего в Московской области работает свыше 1,4 тысячи комплексов фото и видеофиксации. Порядка 1,2 тысячи — стационарные камеры, и более 200 — передвижные. Все комплексы принадлежат правительству региона.
Пропускной режим в Подмосковье продлили до 11 мая. Соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Согласно документу, пропуска, выданные в целях работы, автоматически продлят до 4 мая.
С 4 мая необходимо продлить пропуск или оформить новый сроком до 11 мая включительно.