Жителям Подмосковья напомнили о горячей линии помощи неизлечимо больным

В Московской области работает координационный центр с круглосуточной многоканальной линией по оказанию паллиативной помощи. За время существования этого канала было принято около тысячи звонков от жителей.

Благодаря горячей линии сотрудниками координационного центра было госпитализировано 50 пациентов в паллиативные отделения и организовано около 200 выездов патронажных бригад для оказания медпомощи на дому.

«Для нас работа этого центра — очень важный шаг в развитии паллиативной службы региона», — отметила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Центр оказывает помощь неизлечимо больным людям в стационарах и поликлиниках. Патронажные бригады выезжают на дом и могут направить пациентов в медучреждение исходя из наличия свободных мест. Задать все вопросы по медицинской помощи паллиативным пациентам можно по единому круглосуточному номеру телефона +7 (498) 683-83-83.

Ранее стало известно, что в Королеве будет построен дом для инвалидов и престарелых, рассчитанный на 100 мест. Здесь смогут жить одинокие люди пожилого возраста, а также те, кому необходима ежедневная помощь. В проекте интерната предусмотрены жилые помещения, бассейн, столовая, спортивный и актовый залы. Губернатор Андрей Воробьев пообещал продолжить всестороннюю работу по модернизации здравоохранения.