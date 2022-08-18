Андрей Воробьев поблагодарил врачей Подмосковья за труд

Врачи региона продолжают получать поддержку. Для них работают программы социальной ипотеки, компенсации аренды жилья и другие. За тяжелый труд медиков поблагодарил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он также пообещал продолжить работу по модернизации здравоохранения.

«Я хочу передать, безусловно, слова благодарности. Мы все понимаем, что это сложная работа. Здесь даже время на это тратить не надо. И хочу сказать, что мы сделаем все, чтобы дальше модернизировать систему здравоохранения, чтобы все наши жители жили долго, счастливо», — сказал губернатор.

Он добавил, что улучшение системы должно привести к тому, чтобы жители могли быстро обнаружить проблемы со здоровьем и решить их в короткие сроки.

Губернатор напомнил, что для врачей в области действуют разные программы, которые направлены на финансовую и психологическую поддержку. Эту работу будут продолжать.

«Мы видим, что тяжелая профессия, и мы должны разные программы и способы предлагать, в том числе и психологической разгрузки, и наставничества, и обратной связи, и снижать нагрузку от какого-то бесполезного труда», — отметил Андрей Воробьев.

Ранее губернатор рассказал о программе модернизации подмосковных стационаров. Ее планируют начать уже в этом году.