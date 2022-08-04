Координационный центр паллиативной помощи заработал в Подмосковье

В Московской области заработал Координационный центр паллиативной помощи. Он функционирует на базе Химкинский областной больницы. Министр здравоохранения Подмосковья Алексей Сапанюк отметил, что паллиативная помощь остается одним из приоритетных направлений.

Ранее в Московской области уже создали круглосуточный кол-центр по вопросам паллиативной помощи. Теперь открыл свои двери и координационный центр.

«Он будет координировать оказание медицинской помощи паллиативным больным в стационарах и поликлиниках, работу патронажных бригад, маршрутизировать пациентов, исходя из наличия свободного коечного фонда, при необходимости организовывать их транспортировку», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Напомним, что с 1 июня в Подмосковье начал функционировать кол-центр Координационного центра по оказанию паллиативной помощи в Московской области. Задать все вопросы по медицинской помощи паллиативным пациентам можно по номеру телефона +7(498)683-83-83.

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