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    04 августа 2022, 18:30

    Координационный центр паллиативной помощи заработал в Подмосковье

    Ирэна Вороник

    В Московской области заработал Координационный центр паллиативной помощи. Он функционирует на базе Химкинский областной больницы. Министр здравоохранения Подмосковья Алексей Сапанюк отметил, что паллиативная помощь остается одним из приоритетных направлений.

    Координационный центр паллиативной помощи заработал в Подмосковье

    Ранее в Московской области уже создали круглосуточный кол-центр по вопросам паллиативной помощи. Теперь открыл свои двери и координационный центр.

    «Он будет координировать оказание медицинской помощи паллиативным больным в стационарах и поликлиниках, работу патронажных бригад, маршрутизировать пациентов, исходя из наличия свободного коечного фонда, при необходимости организовывать их транспортировку», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

    Напомним, что с 1 июня в Подмосковье начал функционировать кол-центр Координационного центра по оказанию паллиативной помощи в Московской области. Задать все вопросы по медицинской помощи паллиативным пациентам можно по номеру телефона +7(498)683-83-83.

    Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о создании детского госпиталя в Красногорске. Его планируют достроить к марту 2024 года.