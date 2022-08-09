Интернат для инвалидов и престарелых построят в Королеве

Министерство имущественных отношений Московской области сообщило, что для строительства дома-интерната в безвозмездное пользование передан земельный участок площадью более одного гектара. Социально значимый объект возведут за счет средств бюджета.

Дом в Королеве будет рассчитан на 100 мест. Здесь смогут жить одинокие люди пожилого возраста, а также инвалиды, которым необходима ежедневная помощь. В проекте интерната предусмотрены жилые помещения, бассейн, столовая, спортивный и актовый залы. Землю для строительства выделили безвозмездно.

«Предоставление земельных участков для строительства социально значимых объектов — одно из направлений в работе нашего министерства. С начала года в безвозмездное пользование передано 29 земельных участков общей площадью более 33 гектаров», — рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Объект включен в госпрограмму Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры».