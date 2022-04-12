Подмосковье продолжило собирать гумпомощь для Донбасса. Как можно помочь жителям ДНР и ЛНР

Жители Подмосковья с конца февраля собрали свыше 800 тонн гуманитарной помощи для ДНР и ЛНР, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Сейчас в регионе продолжают работать 130 волонтерских пунктов, куда можно принести продукты питания, средства гигиены.

О графике работы пунктов сбора напомнила министр правительства Подмосковья по социальным коммуникациям Екатерина Швелидзе. Она уточнила, что все адреса, графики работы, контактные телефоны можно посмотреть на платформе регионального движения «Волонтеры Подмосковья».

Источник фото: телеканал «360»

«Для тех, кто хочет помогать в сборе или тех, у кого есть вопросы, есть почта обратной связи: info@volontermo.ru. Также работает сайт: volontermo.ru», — сообщила Швелидзе на заседании регионального правительства.

В пунктах сбора помощи принимаются продукты питания, детское питание, товары по уходу за детьми и лежачими больными, средства личной гигиены, душевые и постельные принадлежности, одноразовая посуда, бытовая техника, игрушки, книги, канцтовары.

Источник фото: телеканал «360»

Среди необходимых медикаментов, в частности, больше всего нужны жаропонимающие и успокоительные препараты, лекарства для регулировки давления, ингаляторы для людей, страдающих от астмы.

Из продуктов питания есть большой запрос на крупы (гречку, рис, овсяные хлопья), сахар и соль, макароны, чай, кофе и сладости. Также людям очень нужны подгузники для взрослых и детей, впитывающие пеленки. Есть потребность в строительной пленке, электрогенераторах, удлинителях, батарейках.

Для жителей ДНР и ЛНР, которые были временно эвакуированы в Россию, и сейчас живут в Московской области, также организуют организованы ярмарки вакансий, потому что многие из них хотят работать.