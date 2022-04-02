Школьники из Подмосковья собрали более пяти тонн сладостей для детей из Донбасса

Волонтеры и общественники Подмосковья отправили еще 60 тонн гуманитарной помощи жителям Донбасса. К сбору помощи подключились школьники. В рамках акции «Мы с вами. Мы рядом. Мы вместе» они собрали и отправили для детей из ДНР и ЛНР более пяти тонн сладкого груза — конфет, мармелада и печенья.

«Сегодня мы отправили 60 тонн полезного груза, а в общей сложности — уже более 240 тонн. Всей областью мы продолжаем собирать гуманитарную помощь и не сдаем позиций в этом направлении — людям всегда нужно что-то есть, обустраивать свой быт — помощь нужна всегда», — рассказала министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Екатерина Швелидзе.

Из подмосковного распределительного центра гуманитарной помощи в Домодедове отправились еще три фуры с товарами для жителей ЛНР и ДНР.

Собирали гуманитарный груз представители движения «Волонтеры Подмосковья», члены областной и муниципальной палат Московской области и активисты Общероссийского народного фронта.

В Московской области продолжает работать более 130 пунктов сбора гуманитарной помощи как для вынужденных переселенцев из Донбасса, так и для отправки жителям народных республик.

В пункты можно принести продукты питания, медикаменты, теплые вещи, средства гигиены, детское питание и игрушки, канцтовары. Адреса пунктов есть на сайте главного управления социальных коммуникаций Московской области.