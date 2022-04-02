Четвертая партия гуманитарной помощи из Подмосковья прибыла в Донбасс

Четвертый гуманитарный конвой из Подмосковья прибыл сегодня в Донбасс. Весь груз разместился на складе Общественной палаты Донецкой Народной Республики. Там формируют индивидуальные комплекты, которые затем доставляют на освобожденные территории, в детские дома и пункты размещения беженцев.

«Первой точкой, куда мы доставили комплекты с гумпомощью, стал пункт размещения беженцев из Мариуполя. У всех этих людей была своя история побега из пылающего города. От этих рассказов, скажу честно, кровь стыла в жилах», — рассказал член Общественной палаты Московской области Юрий Мизерный.

После этого помощь доставили в Харцызский детский социальный центр. Туда привезли детские товары первой необходимости, а также игрушки и сладости. Сейчас в центре находятся дети, которых под обстрелами эвакуировали из их домов. О местонахождении их родителей пока ничего не известно.

«В конце встречи ребята вручили нам подарки, сделанные собственными руками, и, наверное, это был единственный приятный момент из всей поездки», — поделился он.

Передали гуманитарную помощь и жителям Горловки, которую продолжают обстреливать вооруженные формирования Украины.

Члены ОП Подмосковья также посетили своих коллег из Общественной палаты ДНР. Их встретила зампред организации Екатерина Мартьянова. На встрече обсудили рабочие моменты и наметили планы на дальнейшее сотрудничество.

Этот гуманитарный конвой стал четвертым, который Общественная палата и Общероссийский народный фронт Московской области отправили в Донбасс. Всего в ЛНР и ДНР уже доставлено более 140 тонн продуктов питания, средств личной гигиены, строительных материалов и других товаров первой необходимости.