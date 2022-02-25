Жители Подмосковья вернули себе почти 20 миллионов рублей переплаты за коммуналку с января

Более 19,5 миллиона рублей переплаты за коммунальные услуги вернули жителям Подмосковья с начала года. Это деньги за отопление, электричество, водоснабжение и не только.

Как рассказала руководитель Госжилинспекции Подмосковья Ольга Федина, жителям вернули 19,7 миллиона рублей.

Инспекторы провели 92 проверки начислений в 21 городском округе. Выдали 38 предписаний.

В основном они коснулись отопления. В таких счетах выявили самые дорогие ошибки — на 17,6 миллиона рублей. Из них 16,5 миллиона вернули жителям Ленинского округа.

Также много ошибок нашли в счетах за вывоз коммунальных отходов, общедомовые нужды, электричество, холодное или горячее водоснабжение.

«Сверять начисления УК обязаны немедленно — при первом обращении жителей», — подчеркнула Федина.

Она добавила, что если этого не происходит, то жители могут обратиться в Госжилинспекцию.

Мы всегда готовы защитить права жителей Подмосковья Ольга Федина.

Обратиться в областную Госжилинспекцию можно письмом по адресу: г. о. Одинцово, сельское поселение Барвихинское, деревня Раздоры, 1-й километр Рублево-Успенского шоссе, дом № 1А.

Также это можно сделать через портал ГИС ЖКХ и сайт ГЖИ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал не допускать волокиты при оказании льгот для оплаты ЖКУ.