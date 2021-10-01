УК вернула жителям дома в Одинцове три миллиона рублей переплаты за отопление

Три миллиона рублей переплаты за отопление вернули жителям дома № 3В на Сколковской улице в Одинцове. Это сделали по требованию Госжилинспекции.

Управляющая компания «Сервис 24» исполнила требование о проведении перерасчета платы за отопление. Как рассказала глава Госжилинспекции Подмосковья Ольга Федина, возврат превысил три миллиона рублей.

Люди жаловались на то, что их УК не выполняла ежегодную корректировку оплаты за отопление. Началась проверка — она подтвердила нарушение.

В данном случае жилищное законодательство предполагает следующий порядок начисления платежей: их выставляют ежемесячно равными долями по итогам года. Однако затем проводят корректировку по показателям общедомового прибора учета Ольга Федина.

Изначально управляющая компания получила предписание о необходимости провести перерасчет.

УК выполнила задачу в срок. Точная сумма возврата жителям составила 3 301 174 рубля, в среднем более трех тысяч рублей на квартиру.