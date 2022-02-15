Почти 25 миллиардов рублей выделили на льготы по ЖКУ в Подмосковье в 2022 году
Сегодня компенсации за коммунальные услуги получает каждый четвертый житель Подмосковья. На эту льготу из бюджета региона выделили почти 25 миллиардов рублей в 2022 году.
Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов напомнил, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил сделать льготу автоматической, то есть без подачи заявок.
Это важное и чувствительное направление. Мы уделяем ему приоритетное внимание
Игорь Брынцалов.
Вскоре в Подмосковье не потребуется подавать заявки на льготы по ЖКУ — они станут проактивными. Это отметила вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.
«Жители будут получать уведомление о том, что им положена скидка на жилищно-коммунальные услуги», — добавила она.
Льгота положена 18 категориям жителей: это многодетные, ветераны войны, пенсионеры, инвалиды, малообеспеченные.
Им компенсируют оплату за отопление, газ, свет, воду, вывоз мусора и капитальный ремонт.
Сейчас, чтобы получить такую компенсацию, нужно подать заявление. Помогут «Госуслуги» Подмосковья. Также можно обратиться с пакетом документов в МФЦ.