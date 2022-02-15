facebook_pixel
    15 февраля 2022, 14:29

    Почти 25 миллиардов рублей выделили на льготы по ЖКУ в Подмосковье в 2022 году

    Анастасия Аброськина

    Сегодня компенсации за коммунальные услуги получает каждый четвертый житель Подмосковья. На эту льготу из бюджета региона выделили почти 25 миллиардов рублей в 2022 году.

    Почти 25 миллиардов рублей выделили на льготы по ЖКУ в Подмосковье в 2022 году | Изображение 1

    Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов напомнил, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил сделать льготу автоматической, то есть без подачи заявок.

    Это важное и чувствительное направление. Мы уделяем ему приоритетное внимание

    Игорь Брынцалов.

    Вскоре в Подмосковье не потребуется подавать заявки на льготы по ЖКУ — они станут проактивными. Это отметила вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.

    «Жители будут получать уведомление о том, что им положена скидка на жилищно-коммунальные услуги», — добавила она.

    Льгота положена 18 категориям жителей: это многодетные, ветераны войны, пенсионеры, инвалиды, малообеспеченные.

    Им компенсируют оплату за отопление, газ, свет, воду, вывоз мусора и капитальный ремонт.

    Сейчас, чтобы получить такую компенсацию, нужно подать заявление. Помогут «Госуслуги» Подмосковья. Также можно обратиться с пакетом документов в МФЦ.