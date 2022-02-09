Без очередей. Проблему с разворотным кругом для автобусов решили за 14 дней в Ленинском округе

Еще в ноябре жители Ленинского округа жаловались на отсутствие разворотной площадки у остановки, а сейчас проблемы не осталось. Раньше здесь могли курсировать только маленькие автобусы — это приводило к очередям. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил все исправить за короткий срок. Вопрос закрыли за 14 дней.

Остановка, которая беспокоила всех пассажиров и водителей, находится в поселке Лопатино — рядом с жилым комплексом «Государев дом». Он сильно вырос за последнее время.

Поскольку микрорайон развивался, маленьких автобусов уже не хватало, а большие останавливаться здесь не могли из-за отсутствия разворотного круга.

«В час пик всегда было загружено. Ввод больших автобусов помог решить ситуацию. Уже больше людей стали уезжать, меньше — стоять на остановках. И жалоб меньше пойдет, и намного лучше все будет», — поделился водитель автобуса Виктор Рябов.

О жалобах губернатору доложили 22 ноября — он поручил за короткий срок обустроить разворотный круг. Все сделали уже к 5 декабря.

Это такая тема насущная, и особенно в новых микрорайонах. У нас Ленинский округ вырос, наверное, раза в два Андрей Воробьев.

Водитель Иван Лопатин рассказал, что, когда не было круга, выполнять разворот получалось крайне проблематично.

«Поэтому нам и приходилось обслуживать только автобусы малого класса. Жители просили пускать автобусы большого класса, чтобы не создавались очереди в часы пик», — сказал он.

А его коллега Виктор Рябов добавил, что новая разворотная площадка очень помогает в работе.

Раньше мы стояли где попало — штрафовали нас. Ну а сейчас все спокойно — подъехали и встали. Здесь и туалет поставили Виктор Рябов.

По словам Воробьева, сейчас в Подмосковье работают около 14 тысяч водителей, но 10–15% из них болеют.

«Загрузка очень серьезная, особенно в часы пик, и поэтому я приехал, чтобы слова благодарности вам сказать. И, конечно, обсудить вождение, поведение», — сказал губернатор.

Он добавил, что Подмосковье динамично развивается — один за другим появляются новые микрорайоны.

«Мы должны успевать с детскими садами и поликлиниками, дорогами и автобусами. И общественный транспорт должен соответствовать», — заключил глава региона.