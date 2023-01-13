Подмосковье 13 января 2023, 12:42 Жители пострадавшего от взрыва газа дома в Коломне вернулись в свои квартиры

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Жители пострадавшего от газа дома в селе Непицино в Коломне вернулись в свои квартиры. После происшествия помещения второго подъезда расселили, чтобы провести необходимые работы. В доме восстановили окна и двери, а также восстановили подачу газа. Об этом сообщила глава Госжилинспекции Подмосковья Ольга Федина.

Пока хозяева квартир пребывали во временном жилье, в доме проводились работы. За это время команда «Мособлгаза» обследовала коммуникации, квартиры, подъезд, чердак, подвал и территорию вокруг дома, чтобы исключить возможность утечки. Сотрудники управляющей компании восстановили окна и дверные проемы.

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Взрыв газа произошел в доме в селе Непецино 10 января. Причиной стал несанкционированный монтаж газового оборудования в одной из квартир. Ее хозяин попал в больницу с сильными ожогами.

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«Монтаж, демонтаж, замену и установку газового оборудования осуществляют только специализированные организации. Самовольные действия здесь недопустимы. Это одна из самых частых причин аварий на домовых газовых сетях», — отметила Ольга Федина.

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