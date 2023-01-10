Эксклюзив 10 января 2023, 15:15 «Ожоги сильные». Мать рассказала о состоянии пострадавшего от взрыва газа в Коломне Один человек пострадал и получил сильные ожоги при взрыве газа в жилом доме в Коломне Телеканал «360»

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Взрыв газа произошел в многоквартирном доме на территории городского округа Коломна. Пострадал один человек — парень находился в квартире на первом этаже и получил сильные ожоги. Его мать рассказала «360», что он не увлекался ничем взрывоопасным, а из газовых приборов в квартире могла выйти из строя только колонка или плита.

В момент хлопка она находилась на работе и приехала сразу в хирургию. В квартире на улице Тимохина женщина не живет, ее отдали сыну с девушкой. Сын живет в этой квартире с девушкой, которая пришла только после взрыва.

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«Газовая колонка там и новая газовая плита, которую мы с мужем сами купили полтора года назад, вызывали газовщиков и опломбировали», — сказала она.

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Газового баллона или котла ее сын не имел, поэтому женщина не смогла предположить, что именно сдетонировало. Парень работал в СИЗО-6 и ничем, что могло бы спровоцировать взрыв такой силы, не увлекался.

«Я сейчас волнуюсь о здоровье сына, потому что тяжелое состояние. Его провезли мимо, сказали ожоги сильные. <…> Он ничем [взрывоопасным] не увлекался — ни пиротехникой, никакими… даже на Новый год», — сказала женщина.

Взрыв без возгорания случился в селе Непецино около полудня. Хлопок газовоздушной смеси произошел на первом этаже четырехэтажного многоквартирного дома, приехали 12 спасателей. В интернете появилось видео с места взрыва — ударная волна выбила двери и стекла в некоторых окнах.