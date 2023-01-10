Эксклюзив 10 января 2023, 12:51 Взрыв газа произошел в жилом доме в Коломне МЧС Подмосковья: в жилом доме в Коломне взорвался газ

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В селе Непецино городского округа Коломна случился взрыв бытового газа, сообщили в пресс-службе подмосковного МЧС. На место происшествия отправились экстренные службы.

Сигнал о взрыве в многоквартирном доме поступил на пульт дежурного в 12:07. На место взрыва отправились три машины и 12 спасателей.

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Представители МЧС уточнили, что газ взорвался в квартире дома 3 на улице Тимохина. В результате ЧП пострадал человек.

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«Предварительно произошел хлопок газовоздушной смеси в квартире на первом этаже без последующего горения. В результате нарушено остекление, несущие конструкции не повреждены, один человек пострадал», — рассказали «360» в МЧС.

Там добавили, что специалисты продолжают работать на месте происшествия. Ведомство продолжает устанавливать причины и обстоятельства ЧП.

Ранее произошел взрыв газа в пятиэтажке в Хасавюрте. Пострадала беременная женщина и трехлетний ребенок. Медики оказывают им необходимую помощь, власти республики пообещали поддержку жителям многоквартирного дома. Специалисты устанавливают сроки восстановления поврежденного здания.