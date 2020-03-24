Жители Подмосковья смогут узнать все о капитальном ремонте дома по телефону и в социальных сетях

Любым из таких способов удастся получить сведения о порядке оплаты взносов, уточнить сроки проведения работ и узнать все про текущий этап ремонта. Об этом сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антон Велиховский. По его словам, в областном Фонде капитального ремонта применили все способы информирования жителей.

За прошлый год сотрудники фонда обработали свыше 18 тысяч письменных и более 35 тысяч телефонных заявок. Приоритет нашей работы — максимально открытое информационное взаимодействие с жителями Валерий Николов генеральный директор Фонда капитального ремонта Подмосковья.

Три года назад в фонде сформировали Управление по работе с обращениями и открыли выделенную телефонную линию: 8 (495) 104-59-59. Позвонив на нее, каждый сможет получить ответы на вопросы о капитальном ремонте дома.

В постоянном режиме специалисты мониторят и социальные сети фонда. Это позволяет жителям оперативно получать обратную связь, а работникам — совершенствовать внутренние механизмы предоставления услуг. Ежедневно они обрабатывают порядка 100 запросов.

Сотрудники фонда регулярно участвуют в форуме «Управдом» и лекциях «PRO-ЖКХ». На таких встречах жители могут задавать интересующие их вопросы и озвучивать свои предложения.

Региональная программа капитального ремонта включает в себя более 44 тысяч многоквартирных домов. Это самый масштабный проект подобного рода в России.