Свыше 100 домов в бывших военных городках Подмосковья капитально отремонтируют за 2020 год

Капитальный ремонт охватит 111 многоквартирных домов бывших военных городков Подмосковья в 2020 году. За последние шесть лет такое преображение получили более 500 построек.

В первую очередь, в домах отремонтируют и утеплят фасады, заменят инженерные системы, в том числе газоснабжения. Обустроят узлы тепловой энергии, приведут в порядок кровли и обновят лифты.

Как сообщил министр ЖКХ региона Антон Велиховский, с 2012 года имущество бывших военных городков передают в муниципальную собственность. До этого многие многоквартирные дома были сильно изношены. Теперь их полностью модернизируют.

Всего же в самую масштабную в России программу по капитальному ремонту подмосковных многоквартирных домов включили 1128 объектов. Это практически весь жилищный фонд переданных в муниципальную собственность поселений. Планы модернизации многоквартирных домов расписаны до 2049 года.

Согласно Жилищному кодексу РФ, исключения составляют аварийные дома, запланированные к расселению, а также жилые объекты, в которых менее пяти квартир.