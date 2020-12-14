Жители Подмосковья смогут самостоятельно срубить новогоднюю ель в двух лесных питомниках с 18 декабря

В подмосковных лесных питомниках выделены особенные — новогодние — делянки. Выбрать и срубить понравившуюся елочку жители области могут в питомниках в Дмитрове и Сергиевом Посаде.

«В прошлом году акция „Ель домой — всей семьей“ нашла позитивный отклик у жителей региона. За 10 дней работы питомников почти тысяча красавиц была выбрана для украшения на Новый год. В этом же году в связи со сложной эпидемиологической обстановкой эту акцию было решено провести в ином формате: спокойно, без культурно-массовых мероприятий, с соблюдением всех мер безопасности», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр экологии и природопользования МО Андрей Разин.

Под рубку предназначены только деревья, специально выращенные для этих целей на новогодних плантациях питомников. Стоимость у них вполне демократичная. Так, самый популярный размер от одного до полутора метров обойдется в 300 рублей. Двухметровую ель можно приобрести за 700 рублей. А деревце до полуметра можно купить всего за 30 рублей, рассказала председатель комитета лесного хозяйства Московской области Елена Казимир.

Срубить ель в питомниках можно вплоть до 30 декабря.

А вот в лесах Подмосковья рубить деревья самостоятельно категорически запрещено, за нарушение предусмотрен большой штраф, а порой и уголовная ответственность. Для охраны хвойного молодняка, а также лесных культур в регионе сегодня стартовала операция «Елочка».