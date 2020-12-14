Операция «Елочка» стартовала в Подмосковье. Леса будут патрулировать для пресечения вырубки деревьев

Проводить проверки будут до 31 декабря. Патрулировать леса будут государственные лесинспекторы на стационарных постах. Им окажут помощь представители общественности, правоохранители и органы местного самоуправления.

«С 14 по 31 декабря мобильные патрульные группы государственных лесных инспекторов и лесничих проведут патрулирования для выявления и пресечения фактов рубки и незаконной заготовки хвойных деревьев для новогодних праздников», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что в 2019 году в рамках операции «Елочка» лесными инспекторами было выявлено 17 фактов незаконной вырубки хвойных деревьев, нарушители срубили 34 дерева. Председатель комитета лесного хозяйства Московской области Елена Казимир отметила, что граждане были задержаны на месте преступления, также были приняты процессуальные решения в соответствии с законодательством России. Она добавила, что число нарушений снижается каждый год.

Штраф за незаконную рубку лесных насаждений составляет до четырех тысяч рублей для физических лиц, для юридических лиц — до 300 тысяч рублей. Также предусматривается уголовная ответственность для нарушителей, которые нанесут ущерб на сумму свыше пяти тысяч рублей.

Торжественная церемония зажжения главной новогодней елки прошла в городском округе Котельники. Десятиметровое новогоднее дерево было украшено гирляндами и игрушками. Зрители хором произнесли волшебные слова и вслед за елкой зажглись тысячи гирлянд по всему городу. А Дед Мороз и Снегурочка вместе со сказочными персонажами показали жителям на центральной площади сказочное представление.