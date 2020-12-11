Главную новогоднюю елку страны привезли из Подмосковья в Кремль

Главную елку страны в этом году срубили под Наро-Фоминском. Ее уже привезли на Соборную площадь Кремля. К 20 декабря ее украсят.

Главную новогоднюю ель выбрали среди 50 претенденток. Ее высота 25 метров, а размах ветвей — десять метров.

Несколько дней назад елку для Соборной площади Кремля спиливал целый елочный десант дровосеков. Потом елку кропотливо складывали, чтобы она могла пройти в Спасские ворота Кремля.

«Наши специалисты аккуратно собрали, сложили, ни одной веточки не поломали. Все благополучно. В Кремле доложили, что нас ждут, Спасская башня подготовлена», — рассказал Анатолий Качанов, заместитель начальника ГЭУ управления делами президента РФ.

Традиционно в прошлые годы около автопоезда собиралась целая группа поддержки. По такому поводу в Подмосковье танцевали, пели, устраивали настоящий праздник. В этом году из-за пандемии программу пришлось отменить. Но за рулем елочного транспорта по-прежнему сидел сам Дед Мороз.

Отпускать такую красавицу в Кремль — событие приятное, рассказали жители Наро-Фоминска. Тем более, что после себя она оставила богатое наследство. Главная ель страны богата на шишки. А значит, на семена.

«Они будут высажены на наших питомниках и будут розданы школьникам. Из этих семян получат сеянцы, потом саженцы. Вырастут новые ели, которые, возможно, попадут в Кремль когда-то, но до этого пройдет столетие», — пояснил Анатолий Лутаев, директор Наро-Фоминского филиала КГУ Мособллес.

Елку уже привезли на место. Десять дней ее будут украшать. Для нее выбрали и приготовили игрушки и гирлянды. Акцент дизайнеры сделают на освещении.