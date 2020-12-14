Каток, снежные горки и праздничные декорации появились в подмосковной Власихе

Подмосковье вовсю готовится к новогодним праздникам. В каждом округе появляются свои декорации, ярмарки и тематические зоны. Во Власихе, например, уже залили открытый каток, а к 17 декабря планируют подготовить еще одну ледовую площадку.

Источник фото: пресс-служба администрации г. о. Власиха

В округе украсили главную ель, а вдоль пешеходных зон растянули сверкающие гирлянды. Вместе с тем во Власихе построили шесть универсальных горок. Местные жители сразу вышли на улицы, чтобы прокатиться с них на ледянках или тюбингах.

Из-за пандемии все гулянья вокруг новогодних елок, как и везде, отменили. Но традиционная встреча жителей с Дедом Морозом все же состоится на свежем воздухе, отметила заместитель главы администрации округа Наталья Маминова.

Традиционная встреча с Дедом Морозом у нас предусмотрена 25 декабря. Приходят детки из дошкольных учреждений — подготовим для них конкурсы и хоровод Наталья Маминова.

Также за праздничным настроением можно отправиться и в местный дом культуры. В фойе здания обустроли три фотозоны с елками, оленями и сверкающими огнями. Это место стало центром притяжения для новогодних фотосессий всей семьей.