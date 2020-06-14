Жители Подмосковья смогут ездить по социальным картам с 15 июня

Начиная с 15 июня жители Подмосковья смогут снова пользоваться социальными и льготными картами «Стрелка» для поездок в общественном транспорте. При этом оплатить проезд наличными по-прежнему нельзя.

Постановление о возобновлении работы карт подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Социальные карты разблокируют для поездок на всех видах транспорта: автобусах, троллейбусах, трамваях, электропоездах.

Снова оплачивать проезд безналично смогут более 976,5 тысячи обладателей социальных карт и более 143 тысяч тех, кто пользуется «Стрелкой». Баланс «Стрелок» останется таким же, каким был при блокировке карты. Если деньги на ней были до ограничительных мер, то ими можно расплатиться за проезд по действующему тарифу. Чтобы разблокировалась карта с нулевым или отрицательным балансом, необходимо ее пополнить.

Несмотря на возобновления действия карт, некоторые ограничения продолжают действовать. В частности, оплатить проезд наличными в транспорте все еще будет нельзя. Кроме того, в общественных местах необходимо надевать маски. Это касается транспорта и остановок. Водитель автобуса может отказать в проезде пассажиру без маски или респиратора.

Подмосковье продолжает снимать ограничительные меры. В регионе уже заработали непродовольственные магазины, МФЦ, бытовые услуги и летние веранды кафе и ресторанов. Следующим шагом будет открытие музеев и автошкол. Уже с 25 июня жители смогут ходить за покупками в торговые центры.