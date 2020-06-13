    13 июня 2020, 15:52

    Глава Минздрава назвал основные способы защиты от коронавируса

    Дарья Бунякова

    Ограничительные меры начали отменять в России, так как ситуацию с коронавирусом удалось стабилизировать. Несмотря на это, надевать медицинские маски все еще нужно, так как они являются важным элементом профилактики.
    Глава Минздрава назвал основные способы защиты от коронавируса

    «Ношение медицинских масок или гигиенических в качестве одной из мер профилактики новой коронавирусной инфекции, особенно в общественных местах и транспорте, — очень важный элемент профилактики», — привел ТАСС слова главы Минздрава Михаила Мурашко.

    Он добавил, что в России сокращается количество инфицированных, но уровень заболеваемости все еще сохраняется. Для получения большего эффекта снижения показателей необходимо не только носить медицинские маски, но и соблюдать другие правила безопасности.

    «Следует соблюдать меры гигиены: регулярное мытье и дезинфицирование рук и социальное дистанцирование», — заключил Мурашко.

    Сейчас в России насчитывается 520 129 случаев инфицирования коронавирусом. Выписался домой после выздоровления уже 274 641 пациент, переболевший COVID-19. Не смогли побороть вирус 6829 человек.