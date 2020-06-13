Глава Минздрава назвал основные способы защиты от коронавируса

Ограничительные меры начали отменять в России, так как ситуацию с коронавирусом удалось стабилизировать. Несмотря на это, надевать медицинские маски все еще нужно, так как они являются важным элементом профилактики.

«Ношение медицинских масок или гигиенических в качестве одной из мер профилактики новой коронавирусной инфекции, особенно в общественных местах и транспорте, — очень важный элемент профилактики», — привел ТАСС слова главы Минздрава Михаила Мурашко.

Он добавил, что в России сокращается количество инфицированных, но уровень заболеваемости все еще сохраняется. Для получения большего эффекта снижения показателей необходимо не только носить медицинские маски, но и соблюдать другие правила безопасности.

«Следует соблюдать меры гигиены: регулярное мытье и дезинфицирование рук и социальное дистанцирование», — заключил Мурашко.

Сейчас в России насчитывается 520 129 случаев инфицирования коронавирусом. Выписался домой после выздоровления уже 274 641 пациент, переболевший COVID-19. Не смогли побороть вирус 6829 человек.