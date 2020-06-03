Более 45% жителей Подмосковья оплачивают проезд банковской картой. Услугу вернули

В транспорте Подмосковья возобновили оплату проезда банковской картой. Такой функцией пользуются уже 45% пассажиров. Часть из них обращается к бесконтактному способу, доступному в гаджетах.

Популярность таких методов растет. После паузы подмосковные жители вновь могут применить банковские карты и телефоны с функцией NFC.

Это позволяет сократить время оплаты и повышает комфорт во время поездки. К тому же, безналичные способы дают скидку до 30%. Она действует при оплате банковской картой, «Стрелкой» и мобильными устройствами.

А доступны такие методы более чем в десяти тысячах автобусов, троллейбусов и трамваев Подмосковья.

При оплате же банковской картой платежной системы «Мир» до конца июня действует дополнительная скидка. Это семь рублей.

Возможность оплачивать проезд банковской картой появилась в общественном транспорте Подмосковья в 2017 году.

Снятие ограничений в Подмосковье

Для прогулок и спорта 1 июня открыли парки. Однако забывать о масках недопустимо.

С 3 июня возобновить работу в Подмосковье уже смогли салоны красоты и SPA, солярии, массажные центры и сауны площадью до 400 квадратных метров.

Для одиночных и семейных прогулок открыты и парковые зоны при музеях, если они являются частью экспозиции и сохраняют исторический ландшафт.

Заработали организации, занимающиеся подготовкой пилотов. В библиотеках возобновили книговыдачу. Посмотреть фильмы можно в автокинотеатрах. Открыты офисы МФЦ, строительные гипермаркеты, химчистки, центры ремонта одежды или обуви, компьютеров. Разрешили посещать кладбища, открыли храмы.