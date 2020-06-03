Более 45% жителей Подмосковья оплачивают проезд банковской картой. Услугу вернули
Популярность таких методов растет. После паузы подмосковные жители вновь могут применить банковские карты и телефоны с функцией NFC.
Это позволяет сократить время оплаты и повышает комфорт во время поездки. К тому же, безналичные способы дают скидку до 30%. Она действует при оплате банковской картой, «Стрелкой» и мобильными устройствами.
А доступны такие методы более чем в десяти тысячах автобусов, троллейбусов и трамваев Подмосковья.
При оплате же банковской картой платежной системы «Мир» до конца июня действует дополнительная скидка. Это семь рублей.
Возможность оплачивать проезд банковской картой появилась в общественном транспорте Подмосковья в 2017 году.
Снятие ограничений в Подмосковье
Для прогулок и спорта 1 июня открыли парки. Однако забывать о масках недопустимо.
С 3 июня возобновить работу в Подмосковье уже смогли салоны красоты и SPA, солярии, массажные центры и сауны площадью до 400 квадратных метров.
Для одиночных и семейных прогулок открыты и парковые зоны при музеях, если они являются частью экспозиции и сохраняют исторический ландшафт.
Заработали организации, занимающиеся подготовкой пилотов. В библиотеках возобновили книговыдачу. Посмотреть фильмы можно в автокинотеатрах. Открыты офисы МФЦ, строительные гипермаркеты, химчистки, центры ремонта одежды или обуви, компьютеров. Разрешили посещать кладбища, открыли храмы.