Торговые центры Подмосковья откроют с 25 июня

Торговые центры откроются в Подмосковье с 25 июня. Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Воробьев.

С 25 июня возобновляется торговля и сфера услуг без ограничений по площади и без требования отдельного входа (открытие ТРЦ), за исключением разрешения в зданиях ТРЦ фудкортов, развлекательных мероприятий, кинотеатров. Об этом сказано в постановлении Губернатора Московской области, которое было опубликовано на сайте правительства региона.

В постановлении также говорится о том, что с 12 июня откроются летние веранды при кафе и ресторанах.

С 15 июня запись в МФЦ будет осуществляться не только по телефону, но и посредством портала госуслуг.

Также с 15 июня будут действовать социальные карты жителя Московской области, но ограничения по самоизоляции сохраняются. С этого же дня возобновится прием в общеобразовательные организации, проведение демонстрационных экзаменов в колледжи, к работе вернутся автошколы.

Также откроются фотоателье и груминг услуги. Доступным станет каршеринг, такси будет работать без ограничений. Возобновится работа агентств по трудоустройству и подбору персонала. С 15 июня также смогут начать репетировать очно, без зрителей театры, концертные организации и цирки.

Работа организаций, имеющих медицинскую лицензию, возобновится. Исключения пока составят санаторно-курортных организаций.

Вернутся к работе организации и ИП, которые занимаются осуществлением операции с недвижимым имуществом, деятельности в области аренды и лизинга, права и бухгалтерского учета, консультированием по вопросам управления, рекламы, исследований конъюнктуры рынка.

Все остальные ограничения пока действуют по-прежнему.