Подмосковье 25 марта 2024, 12:35 Жители Мытищ почтили память погибших при теракте в Crocus City Hall на акции в парке Мира пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Читать 360tv в

Мытищи присоединились к всероссийской акции «Свеча памяти», посвященной жертвам теракта в подмосковном Crocus City Hall. Сотни людей принесли цветы и зажгли памятные свечи в парке Мира.

Акцию «Свеча памяти» поддержала глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая, жители микрорайона Пироговский, а также многочисленных сел и деревень муниципалитета. Люди пришли к мемориалам, чтобы почтить память погибших и выразить поддержку пострадавшим, их родным и близким. Эта трагедия никого не оставила равнодушным.

пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Напомним, теракт в Crocus City Hall в Красногорске произошел вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». По последним данным, в результате погибли 137 человек, число пострадавших выросло до 182.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил траурную акцию «Журавли». Он поблагодарил людей за помощь и неравнодушие.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».