Жители Дубны успешно защищаются от коронавируса. Городу помогают продвинутые технологии

«Все камеры выведены в одно приложение. Очень удобно», — отметил генеральный директор компании «Телеком МПК» Николай Поляков.

Сейчас программа «Умный двор» реализована в шести домах городского округа Дубна, а планируемый охват — около тысячи камер. Благодаря этой системе личные контакты действительно сводятся к минимуму. Пользоваться сервисом можно бесплатно, а само приложение — это еще и видеодомофон в вашем кармане.

Более серьезный охват обеспечивает проект «Умный город». Это сотни камер видеонаблюдения по всему городу, и все — на одном экране. Система позволяет устанавливать людей, которые контактировали с носителями вируса, а также контролирует нарушение самоизоляции.

«В систему „Безопасный регион“ заведено более 300 камер в местах массового скопления жителей, которые помогают отслеживать нахождение жителей на детских площадках, у торговых центров», — рассказывает руководитель центра компетенции «Умный город» Кирилл Имаев.

Как это работает на практике — лучше всего отражает статистика. В городском округе одни из самых низких показателей заражаемости по Подмосковью.

«На вчерашний день это было более 70 человек. 76, если мне не изменяет память. Мы держимся, мы остаемся „чистой“ зоной. К нам везут „чистых“ больных, потому что, помимо пандемии и короновируса, есть болезни, которые нужно лечить в обычном режиме», — сказал глава городского округа Дубна Максим Данилов.

Информация о коронавирусе, советы и предостережения здесь буквально в каждом гаджете. Если вы в Дубне и подключаетесь к публичной сети Wi-Fi, на экране сначала появится памятка, а потом — номера горячих линий и прочая нужная в нынешних реалиях информация. На то Дубна и наукоград: высокие технологии активно помогают жителям в борьбе с коронавирусом.