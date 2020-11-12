Порядка 3 тысяч жителей Подмосковья переселят из аварийных домов до конца года

По его словам, выдали уже 772 ключа от комфортных квартир, а новоселье справили 2,1 тысячи человек. Локтев уточнил, что их включили в программу переселения по национальному проекту «Жилье и городская среда».

Программа переселения, которую реализуют в регионе по поручению губернатора Андрея Юрьевича Воробьева, выходит в 2020 году на финишную прямую Владимир Локтев.

Всего, по его словам, жители получат 1,2 тысячи ключей — это на 100 больше, чем предполагали изначально. Сейчас в Подмосковье готово еще 15 тысяч квадратных метров недвижимости.

Так, в новые дома сможет переехать 841 человек. За ближайшие четыре года переселить из ветхого жилья планируют порядка 22 тысяч человек. Программа охватит 46 городских округов.

В Мособлдуме рассказали, что в следующем году на переселение из аварийного жилья выделят свыше 1,5 миллиарда рублей.