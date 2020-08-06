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    06 августа 2020, 13:18

    Два аварийных дома расселят в Шатуре. Новые квартиры получат 72 человека

    Анастасия Аброськина , Юлия Уткина

    В подмосковной Шатуре завершили строительство дома для переселенцев из аварийного жилья. Его уже ввели в эксплуатацию. В квартирах на трех этажах расположатся 72 человека. Из изношенного жилья в поселке Бакшеево они переедут в новое, предоставленное там же.
    Два аварийных дома расселят в Шатуре. Новые квартиры получат 72 человека

    Расселят 31 квартиру. Комфортные условия получат жильцы из аварийных домов № 20 и 28/2, расположенных на улице 1 Мая. Об этом сказал министр строительного комплекса Владимир Локтев.

    Строительство трехэтажного жилого дома с квартирами для переселения 72 граждан из аварийных домов было завершено в поселке Бакшеево

    Владимир Локтев.

    Ключи выдадут после юридических процедур. Работы провели по национальному проекту «Жилье и городская среда».

    Общая площадь расселяемого аварийного фонда здесь свыше 1,2 тысячи квадратных метров.

    Расселение всех аварийных домов, признанных такими к январю 2017 года, осуществляют по федеральному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания фонда».

    Расселением аварийных домов в Подмосковье плотно занялись в 2013 году. За этот период новое жилье получили больше 20 тысяч человек.

    Новости SMI.FM