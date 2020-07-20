facebook_pixel
    20 июля 2020, 12:29

    Шесть квартир подготовят жителям аварийного дома в Егорьевске. Туда переселят 19 человек

    Анастасия Аброськина

    Контракты на покупку шести квартир для переселенцев из аварийных домов заключили в Егорьевске. Это стало возможным благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда». Расселят дом № 11А, расположенный в переулке Некрасова.
    Шесть квартир подготовят жителям аварийного дома в Егорьевске. Туда переселят 19 человек | Изображение 1

    Новые квартиры получат 19 человек. Они переедут из аварийных помещений общей площадью более 214 квадратных метров. Об этом сказал министр стройкомплекса региона Владимир Локтев.

    В новостройки микрорайона Заречье планируется переселение 19 граждан

    Владимир Локтев.

    Контракты на приобретение благоустроенных квартир заключил застройщик ООО «Жилстрой».

    Расселение всех аварийных домов, признанных такими к январю 2017 года, осуществляют по федеральному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания фонда».

    Шесть квартир подготовят жителям аварийного дома в Егорьевске. Туда переселят 19 человек | Изображение 2

    Расселением аварийных домов в Подмосковье плотно занялись в 2013 году. За этот период новое жилье получили больше 20 тысяч человек.

    В регионе продолжают расселять ветхие и изношенные дома. За 2020 год новые квартиры получат 2,8 тысячи жителей.