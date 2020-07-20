Шесть квартир подготовят жителям аварийного дома в Егорьевске. Туда переселят 19 человек

Новые квартиры получат 19 человек. Они переедут из аварийных помещений общей площадью более 214 квадратных метров. Об этом сказал министр стройкомплекса региона Владимир Локтев.

В новостройки микрорайона Заречье планируется переселение 19 граждан Владимир Локтев.

Контракты на приобретение благоустроенных квартир заключил застройщик ООО «Жилстрой».

Расселение всех аварийных домов, признанных такими к январю 2017 года, осуществляют по федеральному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания фонда».

Расселением аварийных домов в Подмосковье плотно занялись в 2013 году. За этот период новое жилье получили больше 20 тысяч человек.

В регионе продолжают расселять ветхие и изношенные дома. За 2020 год новые квартиры получат 2,8 тысячи жителей.