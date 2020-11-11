Свыше 1,5 млрд рублей выделят в Подмосковье на переселение из аварийного жилья в 2021 году

Программу переселения из аварийного жилья продолжают реализовывать в Подмосковье. В следующем году на эти цели выделят 1,6 миллиарда рублей. Об этом рассказали в пресс-службе Мособлдумы.

«На переселение граждан из аварийного, не пригодного для проживания жилищного фонда предполагается направить в 2021 году 1,6 миллиарда рублей», — уточнила исполняющая обязанности министра экономики и финансов Московской области Эльмира Кадырова.

Мособлдума сейчас обсуждает бюджет на следующий год и плановый период 2022–2023 годов. Его оставят социально ориентированным.

Заместитель председателя комитета по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Владимир Вшивцев отметил, что на социальную сферу в Подмосковье запланированы расходы в размере 93 миллиардов рублей.