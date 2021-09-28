28 сентября 2021, 09:54
Свыше 80 жителей аварийных домов Зарайска расселят до конца года
Еще 82 жителя аварийных домов расселят в Зарайске. В новые квартиры они переедут к концу года, рассказали в Министерстве строительного комплекса Подмосковья.
Расселят четыре дома: № 33 на Первомайской улице, № 11/80 на Комсомольской, №3 на Ленинской, № 39 на Красноармейской.
В новостройки переедут жильцы 37 квартир, расположенных в названных ветхих домах.
Об этом стало известно во время совещания, которое провел первый замминистра строительного комплекса Подмосковья Константин Лапин в Зарайске.
Темой обсуждения стало расселение аварийного жилищного фонда в рамках президентского проекта «Жилье и городская среда».