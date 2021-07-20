Почти 140 жителей аварийных домов Шатуры переедут в новые квартиры к концу года

До конца года новыми квартирами обеспечат почти 140 переселенцев из аварийных домов Шатуры. Они смогут переехать в новостройку по проекту президента «Жилье и городская среда».

Дом для переселенцев построили в поселке Туголесский Бор. Он находится в городском округе Шатура.

Заселить его запланировали уже в третьем квартале 2021 года, подчеркнул министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.

В квартиры четырехэтажной новостройки на Октябрьской улице переедут 58 семей. Это 139 человек Владимир Локтев.

Это коснется жителей четырех аварийных зданий поселка, а именно домов № 3 и 5 на Октябрьской улице, № 25/2 на улице Горького и № 6 на Клубной улице.

Уже сейчас в новостройке завершили внутреннюю отделку и монтаж инженерных сетей. Продолжается благоустройство.